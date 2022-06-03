Співробітники Мегабанку, який НБУ офіційно визнав неплатоспроможним, перешкоджають Фонду гарантування вкладів фізосіб в отриманні контролю над банком.
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Збанкрутілий Мегабанк перешкоджає ФГВФО в отриманні контролю над банком
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:28
Збанкрутілий Мегабанк перешкоджає ФГВФО в отриманні...
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Дивися повний текст
Збанкрутілий Мегабанк перешкоджає ФГВФО в отриманні контролю над банком
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