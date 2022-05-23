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Збережи пальне для перемоги
– проєкт, спрямований на...

Збережи пальне для перемоги – проєкт, спрямований на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 10:02

Збережи пальне для перемоги – проєкт, спрямований на...

Пропонуємо до обговорення:
Мережа АЗК WOG спільно з партнерами запустила ініціативу на підтримку відповідального споживання пального.

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Збережи пальне для перемоги – проєкт, спрямований на відповідальне використання пального
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 10:19

Re: Збережи пальне для перемоги – проєкт, спрямований на...

Я б підтримав ініціативу, але нема авто.
BIGor
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