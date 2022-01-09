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Криптовалютний аналітик відзначив три перспективні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 чер, 2022 23:51
Пропонуємо до обговорення:
Інвестор у криптовалюти та провідний Altcoin Dailyсо Остін Арнольд висловив думку, що проекти Chainlink, Avalanche та Cardano вигідні для інвестицій на падаючому ринку криптовалют.
Дивися повний текст Криптовалютний аналітик відзначив три перспективні альткоїни на «ведмежому» ринку
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