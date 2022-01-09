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Криптовалютний аналітик
відзначив три перспективні...

Криптовалютний аналітик відзначив три перспективні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 23:51

Криптовалютний аналітик відзначив три перспективні...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестор у криптовалюти та провідний Altcoin Dailyсо Остін Арнольд висловив думку, що проекти Chainlink, Avalanche та Cardano вигідні для інвестицій на падаючому ринку криптовалют.

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Криптовалютний аналітик відзначив три перспективні альткоїни на «ведмежому» ринку
R2
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