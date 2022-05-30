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Пшениця в Україні за місяць
подешевшала на 1000 грн

Пшениця в Україні за місяць подешевшала на 1000 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 00:23

Пшениця в Україні за місяць подешевшала на 1000 грн

Пропонуємо до обговорення:
Тенденція поступового зниження цін попиту зберігалась протягом травня на українському ринку продовольчої пшениці.

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Пшениця в Україні за місяць подешевшала на 1000 грн
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