Тенденція поступового зниження цін попиту зберігалась протягом травня на українському ринку продовольчої пшениці.
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Пшениця в Україні за місяць подешевшала на 1000 грн
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Додано: Пон 06 чер, 2022 00:23
Пшениця в Україні за місяць подешевшала на 1000 грн
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Дивися повний текст
Пшениця в Україні за місяць подешевшала на 1000 грн
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