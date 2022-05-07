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Банки піднімуть відсотки
за депозитами до 15%-17%, —...

Банки піднімуть відсотки за депозитами до 15%-17%, —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 11:14

Банки піднімуть відсотки за депозитами до 15%-17%, —...

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення Національним банком облікової ставки не зобов'язує банки піднімати ставки за депозитами.

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Банки піднімуть відсотки за депозитами до 15%-17%, — фінаналітик
R2
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cohan

https://mof.gov.ua/uk/news/zavtra_minfi ... atsii-3471

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