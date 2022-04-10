Finance.ua: Нацбанк «відпустив» валюту: що змінилося

Додано: Пон 06 чер, 2022 11:21
Абсолютно неадекватна політика НБУ. Наразі це виключно накачування комерційних банків баблом всі решта бізнеси і, зокрема, експортери ну дуже ображені. А ще питання - якщо це таке мегаефективне регулювання - чому ВСІ ціни злетіли. Тут же ж була стаття що "борщовий набір в Україні подорожчав на 45%". Дорегулюються до того що великі експортери будуть іти в офшори. Бо поки що гра в одні ворота. І якщо в них мотивація - війна і ми правильні і класні - то відповідь: Бізнес як ніколи підтримав і владу і ЗСУ, а такі неадекватні регулювання тільки налаштовують бізнесменів проти чиновників і жодного зв'язку з реальністю в таких регулювань нема.