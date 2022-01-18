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На Дніпровській ГАЕС планують
генерувати «зелений» водень

На Дніпровській ГАЕС планують генерувати «зелений» водень
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 14:08

На Дніпровській ГАЕС планують генерувати «зелений» водень

Пропонуємо до обговорення:
Найбільша гідрогенеруюча компанія України - ПрАТ "Укргідроенерго" вивчає технологічні можливості для генерації "зеленого" водню на Дніпровській ГАЕС. Про це повідомляє Держенергоефективності з посиланням на інформацію, яка прозвучала під час дискусії "Достатність водних ресурсів для виробництва водню".

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На Дніпровській ГАЕС планують генерувати «зелений» водень
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 14:08

"На Дніпровській ГАЕС планують генерувати збитки"
От задовбали! Укргідроенерго ніяк не заспокоїться. Не можна там будувати ГАЕС. Екологічні наслідки будуть катастрофічні. Яка ще воднева генерація? Що тільки не придумають аби тільки розпочати будівництво і попиляти грошей. Побудова накопичувальних потужностей на Li-ion батареях в десятки разів дешевше, в сотні разів швидше, за місяць можна поставити і запустити.
photoavto
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:42

photoavto
Літієві батареї не генерують електрику - вони дозволяють її зберігати. Якою електрикою їх заряджати???Це ключове питання. Таке виробництво краще не дуже далеко від АЕС. Але екологія починається з безвідходної переробки спрацьованих батарей
Ще більш незрозуміла ситуація з "генеруванням водню". Наскількі я розумію, пропонується спочатку механічну єнергію води перетворювати в перемінний струм. Енергію струму використовувати для електролізу води...Кисень буде переважно викидатися в повітря, а водень накопичувати у чому? В балонах -дорого . В вигляді гідридів металлів? Питань більше ніж відповідей
yancholz
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