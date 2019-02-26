Як продати квартиру в Україні, якщо документи на неї втрачен

Додано: Вів 07 чер, 2022 11:13

Втрата оригіналів документів на нерухомість, на щастя, не тягне за собою скасування права власності, але позбавляє власника можливості розпоряджатися таким майном на власний розгляд, оскільки на угоду купівлі-продажу квартири продавець зобов'язаний надати нотаріусу оригінали документів, що встановлюють право.

На жаль, єдиної державної структури, уповноваженої на відновлення втрачених/викрадених/зіпсованих документів на право власності – немає. Якщо документ втрачено, слід дотримуватися такого правила: який орган видав документ на квартиру – той і має видати дублікат (відновити його).

Наприклад, квартира дісталася у спадок, а документи на неї втрачені. У такій ситуації алгоритм дій буде таким:

Необхідно взяти витяг із електронного реєстру речових прав на нерухоме майно (якщо право власності на нерухомість було отримано після 2013 року), або інформаційну довідку з державного БТІ (якщо право власності на квартиру оформлялося до 2013 року).

Проаналізувавши зазначені документи, ви зможете дізнатись, коли і ким було зареєстровано право власності на нерухомість, а значить зможете звернутися за отриманням дубліката.

Якщо це, скажімо, було рішення суду, наприклад, при розподілі майна подружжям, визнання права власності на спадщину тощо. Якщо таке рішення суду втрачено, необхідно звернутися до суду першої інстанції, який виносив рішення для отримання його копії. Не хвилюйтесь, якщо судом справа слухалася дуже давно. Навіть якщо вже минув термін зберігання матеріалів судової справи, і його було знищено - самі рішення не знищуються, а залишаються зберігатися безстроково в архіві.

Насправді нерідко виникають випадки, коли орган, який видавав оригінал, розформований/реорганізований/ліквідований тощо. і вже не існує, а документи не були передані до органів місцевої виконавчої влади та відсутні в архівах. У такому разі необхідно отримати лист-відмову у видачі дубліката свідоцтва на право власності у зв'язку з його відсутністю в архіві та звернутися до державного реєстратора або приватного нотаріуса за реєстрацією права власності у державному електронному реєстрі без документа, що встановлює право.