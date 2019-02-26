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Додано: Пон 08 тра, 2023 08:52
Як продати 7 з 8 часток в двокімнатної квартирі на березі мо
Маю бажання продати 7 з 8 часток в двокімнатної квартирі 50м2 в Чорноморську на березі Чорного моря .Володарка 1/8 продавати не хоче, або вимагає неадекватну суму грошей за свою долю. Може комусь цікаво? Розгляну любі варіанти. Може хтось має досвід вирішення подібної проблеми?
Додано: Пон 08 тра, 2023 09:14
sergey101010хозяйке можно вежливо объяснить, что покупатели 7/8 могут оказаться такими неадекватами, что она свою долю подарит кому угодно, лишь бы её не били табуреткой по голове. Скорее всего пользоваться своими 1/8 она не сможет (разве что это пристройка с отдельным входом).
Додано: Пон 08 тра, 2023 09:18
Re: Як продати 7 з 8 часток в двокімнатної квартирі на берез
Боже, як цивілізовано.
Додано: Пон 08 тра, 2023 09:20
вы как будто в идеальном мире живёте... в спорных вопросах право сильного применяется очень часто. В интересах всех сторон не создавать спорные моменты, чем потом их героически преодолевать. как раз доля 1/8 спорная потому что каким то отдельным помещением её сложно выделись. Так же будет сложно выделить ей 1/8 кухни или санузла.
Додано: Пон 08 тра, 2023 09:36
Re: Як продати 7 з 8 часток в двокімнатної квартирі на берез
Проблемний момент виник вже тоді, коли право власності стало не на весь об'єкт, а на частку (приватизація чи успадкування, скоріш за все). У власника частки (1/8 в даному випадку) може бути море власних причин, чому не продавати свою частку. Врешті решт це її приватна власність. Ви ж пропагуєте, по-перше, порушення її прав (навіть не знаючи причин), що вже кримінальний злочин, по-друге, штовхаєте на інший кримінальний злочин (нанесення тілесних ушкоджень).
Я хоч і не живу в ідеальному світі, але ви якраз своєю порадою і штовхаєте людину на створення проблем, причому з кримінальною відповідальністю.
Продаж 7/8 часток цілком можливий і без викупу її частки, але власник 1/8 має пріоритет, як покупець (і може затягнути процес на місяць). Звісно, покупцям нецікаво купувати майбутню проблему, але якщо мета продати, а не помститися співвласниці, то доведеться поступатися в ціні (ваша ідея з примусом продати через погрози ціну продажу не підвищить).
Додано: Пон 08 тра, 2023 09:45
где вы это увидели? я прогнозирую, что криминальные варианты разрешения данной спорной ситуации не исключены, и хозяйка вряд ли в них заинтересована. Поэтому её можно попытаться убедить продать свою долю. Вежливо. Без угроз. Просто показать вероятные спорные ситуации и их последствия.
Если не выйдет, тогда у меня вариантов нет. Ждать пока она сама умрёт, возможно наследники будут сговорчивее.
это не моя идея, а здравый вгляд со стороны. Человек купивший 7/8 проблемного объекта, вероятно будет готов бороться и за 1/8. Какими методами неизвестно. Чтобы не испытывать судьбу, разумнее эту долю сразу ему продать.
Додано: Сер 26 лип, 2023 03:49
sergey101010
У мене була дуже схожа ситуація: 2/3 частки та рідна власниця 1/3 частки, з якою ні про що неможливо було домовитись. Але була прописана в іншій квартирі - це вже легше.
Якщо це "спільна сумісна власність", продати таку проблемну квартиру майже неможливо.
Потрібно розділити таку квартиру в судовому порядку, перевевши в "спільну часткову власність". Це відкриває шлях - таку квартиру не можна продати без згоди іншого власника, але можна передати через договір дарування та деякі інші види договорів.
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