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Укрзалізниця завершить рік зі збитком, бо позбавлена...
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Додано: Вів 07 чер, 2022 13:28
Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" завершить рік зі збитком, оскільки позбавлена доступу до прибутку: вантажні перевезення суттєво впали. Після 24 лютого збитки вимірюються "досить великими числами".
Дивися повний текст Укрзалізниця завершить рік зі збитком, бо позбавлена доступу до прибутку – Лещенко
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R2
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Додано: Вів 07 чер, 2022 13:28
А перевозка из портов прибыль не генерирует? Постоянно твердят, что зерно гниёт потому, что из портов не отправить, а УЗ его вывозить не успевает. А у УЗ, оказывается, падение перевозок.
Да и про бесплатность пассажирских перевозок сильно лукавят. Отдельные эвакуационные рейсы были бесплатные, но за регулярные поезда (а их гораздо больше) никто плату не отменял. Другой вопрос, что единственное, что давал билет в поезд - это гарантированную возможность в него сесть, а не отдельную полку, как раньше. Но народ покупал даже только ради этого.
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moveton
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Додано: Вів 07 чер, 2022 13:44
moveton написав:
А перевозка из портов прибыль не генерирует? Постоянно твердят, что зерно гниёт потому, что из портов не отправить, а УЗ его вывозить не успевает. А у УЗ, оказывается, падение перевозок.
Да и про бесплатность пассажирских перевозок сильно лукавят. Отдельные эвакуационные рейсы были бесплатные, но за регулярные поезда (а их гораздо больше) никто плату не отменял
. Другой вопрос, что единственное, что давал билет в поезд - это гарантированную возможность в него сесть, а не отдельную полку, как раньше. Но народ покупал даже только ради этого.
Пассажирские перевозки всю жизнь убыточными были
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_hunter
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Додано: Вів 07 чер, 2022 13:48
_hunter написав:
Пассажирские перевозки всю жизнь убыточными были
Речь не о том, что они были доходными, а про утверждение "пасажирські протягом усього періоду перших місяців війни були безоплатними" Некоторые были, но в основном продажу билетов никто не отменял.
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moveton
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Додано: Вів 07 чер, 2022 14:07
moveton написав: _hunter написав:
Пассажирские перевозки всю жизнь убыточными были
Речь не о том, что они были доходными, а про утверждение "пасажирські протягом усього періоду перших місяців війни були безоплатними" Некоторые были, но в основном продажу билетов никто не отменял.
Это утверждение в предложении идет вторым. В принципе можно было ограничиться только первым -- "Сума збитків пояснюється тим, що вантажні перевезення зменшуються" -- убытки от ПП хорошо если процентов 5 в общей сумме дадут.
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_hunter
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Додано: Вів 07 чер, 2022 14:15
moveton написав:
А перевозка из портов прибыль не генерирует? Постоянно твердят, что зерно гниёт потому, что из портов не отправить, а УЗ его вывозить не успевает. А у УЗ, оказывается, падение перевозок.
Хорошо, вы начали вывозить зерно с портов, а куда его дальше? Мощности на сухопутной границе на порядок ниже, а хранить такие объемы тоже нет возможности.
Во-вторых, не зерном единым, металлургия тоже падение. Отсюда и падение перевозок.
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alfredhaos
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