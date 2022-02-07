Поки що його ідея не знайшла підтримки через волатильність криптовалютного ринку.
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Мер австралійського міста запропонував сплачувати податки криптовалютою
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Додано: Сер 08 чер, 2022 09:30
Мер австралійського міста запропонував сплачувати...
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Мер австралійського міста запропонував сплачувати податки криптовалютою
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