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Мер австралійського міста
запропонував сплачувати...

Мер австралійського міста запропонував сплачувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 09:30

Мер австралійського міста запропонував сплачувати...

Пропонуємо до обговорення:
Поки що його ідея не знайшла підтримки через волатильність криптовалютного ринку.

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Мер австралійського міста запропонував сплачувати податки криптовалютою
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 09:31

Даже аборигены прифигели от такого. Рано дёрнулся мэр.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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