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Закарпаття відмовляється відправляти пальне в інші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 чер, 2022 15:49
Пропонуємо до обговорення:
Паливні компанії Закарпаття відмовилися постачати пальне в інші регіони України, допоки не буде забезпечено потребу області. Паливо не виходить за межі області "навіть попри надрентабельні пропозиції".
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Додано: Сер 08 чер, 2022 15:49
нет слов просто-может им местами поменяться с областями которые держут удар
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Додано: Сер 08 чер, 2022 18:39
пропан в Киеве есть почти везде и очереди небольшие.
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