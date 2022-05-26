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Уряд підвищив ставки за
військовими облігаціями

Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:20

Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями

Пропонуємо до обговорення:
Наразі вона становить 25%.

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Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:20

Ну ось, принаймні купонні будуть з вищою ставкою. Навііть не стали чекати підняття ставок за депозитами
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:29

mvi

багато банків вже пропонують депозити 18-19%
мінфін досі туго-думить

viewtopic.php?p=5443532#p5443532
greenozon
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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