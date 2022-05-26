Наразі вона становить 25%.
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Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями
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Додано: Чет 09 чер, 2022 12:20
Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями
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Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями
Додано: Чет 09 чер, 2022 12:20
Ну ось, принаймні купонні будуть з вищою ставкою. Навііть не стали чекати підняття ставок за депозитами
Додано: Чет 09 чер, 2022 12:29
mvi
багато банків вже пропонують депозити 18-19%
мінфін досі туго-думить
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