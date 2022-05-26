Наразі вона становить 25%.
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Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями
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Додано: Чет 09 чер, 2022 12:20
Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями
Пропонуємо до обговорення:
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Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями
Додано: Чет 09 чер, 2022 12:20
Ну ось, принаймні купонні будуть з вищою ставкою. Навііть не стали чекати підняття ставок за депозитами
Додано: Чет 09 чер, 2022 12:29
mvi
багато банків вже пропонують депозити 18-19%
мінфін досі туго-думить
viewtopic.php?p=5443532#p5443532
Додано: Чет 09 чер, 2022 16:28
Тут процитую найвпливовішого лідора світу - дякую, дуже дякую)) Якщо серед тих банків з'являться системні, охоче візьму до уваги)
P.S. Вони чекали на результати розміщєння овдп за ставкою 11,5%. Результати, очікувано, виявились невтішними.
Додано: Чет 09 чер, 2022 17:23
Средняя за год.Приблизительно. Через месяц будет (10%*11+25%) / 12 = 11,25% годовых.Если следовать тексту постановы,то вроде так?
Додано: Суб 11 чер, 2022 05:08
Re: Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями
А подскажите,в какой банк сходить расспросить про военные облигации? Где их лучше покупать и как,вообще,это происходит? И когда лучше,уже,или подождать? Давно хотел и вот толчёк,только ничего пока не понимаю...
Додано: Суб 11 чер, 2022 07:32
В тіліпоні є монобанк, в розділі "Накопичення". І ходити нікуди не треба.
Додано: Суб 11 чер, 2022 07:55
R2 Писатель внимательно читал, что писал?
саме так
Додано: Суб 11 чер, 2022 08:03
и происходит все очень просто, практически в один клик и бесплатно.
Если возникнут вопросы, почему цены странные, то нужно изучить матчасть о купонных и дисконтных облигациях. А можно не париться и выбирать по сроку/доходности.
Но как это не патриотично звучит, депозиты под 18% сейчас выгоднее.
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