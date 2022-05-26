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Уряд підвищив ставки за
військовими облігаціями

Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:33

Но как это не патриотично звучит, депозиты под 18% сейчас выгоднее.[/quote]


А в каком банке сейчас лучше открыть депозит?
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:57

  greenozon написав:
  1973cc11 написав:А подскажите,в какой банк сходить расспросить про военные облигации? Где их лучше покупать и как,вообще,это происходит? И когда лучше,уже,или подождать? Давно хотел и вот толчёк,только ничего пока не понимаю...


читайте
офіційний урядовий сайт - https://bonds.gov.ua/

Нажаль, на мінфіні читати нічого, та й граничні суми купівлі там переплутані. Наприклад, поріг купівлі в Приваті від 100 000 грн + комісія банку десь на 2050 грн.
https://www.slovoidilo.ua/2022/03/23/st ... hna-kupyty
mvi
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:17

  THB написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Наразі вона становить 25%.

Дивися повний текст
Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями

Средняя за год.Приблизительно. Через месяц будет (10%*11+25%) / 12 = 11,25% годовых.Если следовать тексту постановы,то вроде так?

Так, але це залежить від дати виплати купонів. Виплата двіччі на рік, тому і відсоток буде інший. За наступні 6 місяців купон буде обчислюватися (10%*5+25%*7) / 12 = 18,75%
mvi
 
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  #<12
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