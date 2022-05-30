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"Зелена" енергетика, IT і агро. Зеленський назвав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 21:05
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський закликав інвесторів розвивати проекти в Україні, назвавши "зелену" енергетику, сектор IT, агропромисловість і локалізацію виробництва як пріоритетні напрямки.
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