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"Зелена" енергетика, IT і
агро. Зеленський назвав...

"Зелена" енергетика, IT і агро. Зеленський назвав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:05

"Зелена" енергетика, IT і агро. Зеленський назвав...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський закликав інвесторів розвивати проекти в Україні, назвавши "зелену" енергетику, сектор IT, агропромисловість і локалізацію виробництва як пріоритетні напрямки.

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\"Зелена\" енергетика, IT і агро. Зеленський назвав пріоритетні галузі для інвестицій
R2
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