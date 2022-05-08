Якщо переселенці мають статус внутрішньої переміщеної особи та переїздять в інші регіони, то їм необхідно скасувати статус ВПО.
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У яких випадках переселенцям потрібно скасувати грошову допомогу ВПО
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Додано: Чет 09 чер, 2022 21:05
У яких випадках переселенцям потрібно скасувати грошову...
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Дивися повний текст
У яких випадках переселенцям потрібно скасувати грошову допомогу ВПО
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