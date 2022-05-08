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У яких випадках переселенцям
потрібно скасувати грошову...

У яких випадках переселенцям потрібно скасувати грошову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:05

У яких випадках переселенцям потрібно скасувати грошову...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо переселенці мають статус внутрішньої переміщеної особи та переїздять в інші регіони, то їм необхідно скасувати статус ВПО.

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У яких випадках переселенцям потрібно скасувати грошову допомогу ВПО
R2
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