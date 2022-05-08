RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У яких випадках переселенцям
потрібно скасувати грошову...

У яких випадках переселенцям потрібно скасувати грошову...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:05

У яких випадках переселенцям потрібно скасувати грошову...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо переселенці мають статус внутрішньої переміщеної особи та переїздять в інші регіони, то їм необхідно скасувати статус ВПО.

Дивися повний текст
У яких випадках переселенцям потрібно скасувати грошову допомогу ВПО
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97927
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:06

Власть пообещала выплаты но не выполнила, за что жить людям, три месяца без денег и без работы, одних на фронте убивают а другие пускай от голоду помрут
spasky_sergey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 02:33

Всем отменяйте выплаты,все равно вы их не выплачивает!!!! Четвертый месяц одни обещания
shtirlits095
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:40

Да всё на высоте, не успели заплатить и уже отменяйте? Оформил ВПО есчё в апреле когда очень нуждался в финансовой помощи, на сегодня 10 июня а денег шиш.
ivan_zarovniy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:55

Отримала усі нараховані кошти ВПО на себе і дітей, чекайте скоро будуть. Можете зателефонувати в ЦНАП, вони підскажуть,що робити
vikiskis33
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:01

И вообще причем здесь люди они что виноваты в чем что идет война?
Виновато правительстао!что правило Украиной!
Так будте добры выплачивайте всем людям выплаты.
cernobuklubov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Модератор і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи потрібно реєструватись підприємцем при здачі житла в...
R2 » П'ят 20 тра, 2022 14:42
1 125
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 тра, 2022 14:42
3x2x3x2
У яких країнах можна прожити на пенсію (дослідження)
R2 » Пон 09 тра, 2022 20:11
4 1213
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 тра, 2022 11:41
juriy_livanov
Що потрібно знати, якщо зібралися переказати гроші з...
R2 » Нед 08 тра, 2022 12:20
8 1461
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 тра, 2022 11:13
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.