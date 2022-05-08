Якщо переселенці мають статус внутрішньої переміщеної особи та переїздять в інші регіони, то їм необхідно скасувати статус ВПО.
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У яких випадках переселенцям потрібно скасувати грошову допомогу ВПО
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Додано: Чет 09 чер, 2022 21:05
У яких випадках переселенцям потрібно скасувати грошову...
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У яких випадках переселенцям потрібно скасувати грошову допомогу ВПО
Додано: Чет 09 чер, 2022 21:06
Власть пообещала выплаты но не выполнила, за что жить людям, три месяца без денег и без работы, одних на фронте убивают а другие пускай от голоду помрут
Додано: П'ят 10 чер, 2022 02:33
Всем отменяйте выплаты,все равно вы их не выплачивает!!!! Четвертый месяц одни обещания
Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:40
Да всё на высоте, не успели заплатить и уже отменяйте? Оформил ВПО есчё в апреле когда очень нуждался в финансовой помощи, на сегодня 10 июня а денег шиш.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:55
Отримала усі нараховані кошти ВПО на себе і дітей, чекайте скоро будуть. Можете зателефонувати в ЦНАП, вони підскажуть,що робити
Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:01
И вообще причем здесь люди они что виноваты в чем что идет война?
Виновато правительстао!что правило Украиной!
Так будте добры выплачивайте всем людям выплаты.
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