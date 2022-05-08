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У яких випадках переселенцям
потрібно скасувати грошову...

У яких випадках переселенцям потрібно скасувати грошову...
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:05

У яких випадках переселенцям потрібно скасувати грошову...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо переселенці мають статус внутрішньої переміщеної особи та переїздять в інші регіони, то їм необхідно скасувати статус ВПО.

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У яких випадках переселенцям потрібно скасувати грошову допомогу ВПО
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:06

Власть пообещала выплаты но не выполнила, за что жить людям, три месяца без денег и без работы, одних на фронте убивают а другие пускай от голоду помрут
spasky_sergey
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 02:33

Всем отменяйте выплаты,все равно вы их не выплачивает!!!! Четвертый месяц одни обещания
shtirlits095
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:40

Да всё на высоте, не успели заплатить и уже отменяйте? Оформил ВПО есчё в апреле когда очень нуждался в финансовой помощи, на сегодня 10 июня а денег шиш.
ivan_zarovniy
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:55

Отримала усі нараховані кошти ВПО на себе і дітей, чекайте скоро будуть. Можете зателефонувати в ЦНАП, вони підскажуть,що робити
vikiskis33
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:04

  spasky_sergey написав:Власть пообещала выплаты но не выполнила, за что жить людям, три месяца без денег и без работы, одних на фронте убивают а другие пускай от голоду помрут

идите в армию, там и деньги и занятость и покормят
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:34

Выплаты ни разу не получили.Харьковская обл.Богодуховский район,Валковсаягромада,с.Ковяги
alla0996370603
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:39

  Ромасик написав:
  spasky_sergey написав:Власть пообещала выплаты но не выполнила, за что жить людям, три месяца без денег и без работы, одних на фронте убивают а другие пускай от голоду помрут

идите в армию, там и деньги и занятость и покормят

Правильно, все в армию.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:47

У березні оформила ВПО, в кінці квітня отримала гроші за два місяці на себе та на двох дітей,також 1 липня отримала ще за місяць за трьох осіб. Реєструвалась у Хмельницькій бл. Усі знайомі які теж були вимушені переїхати та зареєструватися як ВПО у інших областях гроші отримали.
vvsytnik93
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:19

Оформилися ще в квітні досі нічого не виплатили як жити з дитиною?
irina_kovalskaya1981
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