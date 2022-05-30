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Експорт електроенергії дозволить
Україні заробити 1,5...

Експорт електроенергії дозволить Україні заробити 1,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 22:17

Експорт електроенергії дозволить Україні заробити 1,5...

Пропонуємо до обговорення:
Експорт електроенергії дозволить Україні заробити 1,5 млрд євро до кінця 2022 року. Однак, через зростання цін на енергоносії росія заробляє навіть більше, ніж планувала.

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Експорт електроенергії дозволить Україні заробити 1,5 млрд євро до кінця 2022 року — Міненергетики
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 22:17

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