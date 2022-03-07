|
|
|
Finance.ua: Що відбувається з Мегабанком
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 06:37
Пропонуємо до обговорення:
Думки та позиції сторін
Історія з Мегабанком набирає обертів. На сотий день війни, 3 червня, НБУ відніс його до категорії неплатоспроможних.
Вже зранку 8 червня стало відомо, що Фонд гарантування вкладів встановив над банком контроль і розпочав приймати заявки від потенційних інвесторів.
Дивися повний текст Що відбувається з Мегабанком
-
D2
-
-
- Повідомлень: 207
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|119
|
|
|2
|423
|
|
|0
|819
|
Пон 07 бер, 2022 17:26
D2
|