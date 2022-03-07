RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Finance.ua: Що
відбувається з Мегабанком

Finance.ua: Що відбувається з Мегабанком
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 06:37

Finance.ua: Що відбувається з Мегабанком

Пропонуємо до обговорення:
Думки та позиції сторін
Історія з Мегабанком набирає обертів. На сотий день війни, 3 червня, НБУ відніс його до категорії неплатоспроможних.

Вже зранку 8 червня стало відомо, що Фонд гарантування вкладів встановив над банком контроль і розпочав приймати заявки від потенційних інвесторів.

Дивися повний текст Що відбувається з Мегабанком
D2
 
Повідомлень: 207
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Кредитні канікули закінчилися
D2 » Сер 08 чер, 2022 16:06
2 119
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 чер, 2022 16:49
Вкладчик1234
Finance.ua: Як працюють кредитні канікули
D2 » Сер 25 тра, 2022 09:35
2 423
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 тра, 2022 10:08
godGamer
Finance.ua: Російський економічний корабель, іди на##й
D2 » Пон 07 бер, 2022 17:26
0 819
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 бер, 2022 17:26
D2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3291)
10.06.2022 08:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.