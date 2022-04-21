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У Китаї за допомогою технології блокчейну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:37
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомили на головному сайті Університету Гонконгу (HKU), група архітекторів розробила систему на основі блокчейну для віддаленого відстеження якості будівництва студентських гуртожитків.
Дивися повний текст У Китаї за допомогою технології блокчейну контролюватимуть будівництво
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Додано: Суб 11 чер, 2022 00:14
Бред какой-то. Тулят этот блокчейн куда нужно и куда не нужно.
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