Інформаційна картка
|
|
|
Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:59
Варто
Інформаційна картка
Додано: Пон 26 вер, 2022 11:50
Лечащим врачом был направлен на несколько обследований и на консультации к врачам специалистам. С помощью страховки прошел все это вовремя и без лишней нервотрепки. Большое вам спасибо за ваш благородный труд.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:47
Чи зможу я у вашій страховій застрахуватись від захворювання мавпячою віспою?
|