Про це пише "Комерсант".
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росія готова постачати Пакистану нафту зі знижкою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:03
росія готова постачати Пакистану нафту зі знижкою
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росія готова постачати Пакистану нафту зі знижкою
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