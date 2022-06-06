В Україні зараз налічується 10,8 млн. пенсіонерів. Середній розмір виплат пенсіонерам становить 4370,45 грн. на місяць.
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Скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсії від 2000 до 3000 гривень (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 13:11
Скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсії від 2000...
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Скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсії від 2000 до 3000 гривень (інфографіка)
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