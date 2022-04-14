З початком повномасштабної війни росії проти України, держава ініціювала фінансові виплати громадянам. Ain.ua розповідє, як українці можуть перевірити свій статус заявки «єПідтримка».
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Як перевірити статус заявки «єПідтримка»
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Додано: Суб 11 чер, 2022 21:37
Як перевірити статус заявки «єПідтримка»
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Як перевірити статус заявки «єПідтримка»
Додано: Суб 11 чер, 2022 21:37
А якщо по телефону неможливо дозвонитися ,а на листи на відповідають . Що людям робити в таких випадках.???
Обурює те що ніхто нічого не каже , а виплату обіцяли на початку червня?
Додано: Суб 11 чер, 2022 22:56
Можно росчитывать на денежную помощь?Как можно прожить на 2000тыс.Мы работаем од Громады,с 5000тыс которые нам платили теперь плотят 2000.Можно как то помочь?
Додано: Нед 12 чер, 2022 09:32
Наприклад я подавала через ,,Дію,, за 1,5 місяці були усі можливі статуси заявки , написала в підтримку де сказали що мабудь відмовили мені, так і незрозуміла чому відмовили , податки сплачуються проживала там де бойові дії
Додано: Вів 19 лип, 2022 08:48
25 мая подали заявку уже 19июля, ещё нет сколько ещё ждать, и этой нет выплаты и другую не можем оформить.
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