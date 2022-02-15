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Асоціація ріелторів закликає
не бояться і купувати...

Асоціація ріелторів закликає не бояться і купувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:00

Асоціація ріелторів закликає не бояться і купувати...

Пропонуємо до обговорення:
Асоціація ріелторів закликає купувати нерухомість поки що є можливість і не боятися.

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Асоціація ріелторів закликає не бояться і купувати нерухомість, поки є можливість
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:00

45% - если ожидаемое падения ВВП в этом году и спешите покупать квартиры?
Где логика?
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straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:05

Re: Асоціація ріелторів закликає не бояться і купувати...

Доходы риелторов сейчас на низком старте, "покупайте, покупайте!"
Zebra
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