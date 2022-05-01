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У Канаді переможець лотереї
вирішив передати частину...

У Канаді переможець лотереї вирішив передати частину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 18:19

У Канаді переможець лотереї вирішив передати частину...

Пропонуємо до обговорення:
Канадський пенсіонер, який виграв у лотереї джекпот у розмірі $70 млн, віддасть частину коштів на повоєнне відновлення України.

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У Канаді переможець лотереї вирішив передати частину виграшу на відновлення України
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 18:28

Re: У Канаді переможець лотереї вирішив передати частину...

Краще б купив би ВЖЕ і переслав 2-3 Цезаря в Україну!
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