Про це повідомляє газета Dagens Nyheter.
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Швеція заборонила пакувальному гіганту Tetra Pak торгувати з росією
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Додано: Пон 13 чер, 2022 13:10
Швеція заборонила пакувальному гіганту Tetra Pak...
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Швеція заборонила пакувальному гіганту Tetra Pak торгувати з росією
Додано: Пон 13 чер, 2022 13:10
Товариш Tetra Pak поділяю Ваші хвилювання ,щоб дозволити експорт продукції до рф, щоб надати дітям «гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування».
Але і Ви повинні погодитися , що батьки цих дітей з рф ЩОДНЯ запускають РАКЕТИ ,які ВБИВАЮТЬ українських дітей..
Вам мене зрозуміло .як батьків українських дітей,га...,а діти з рф НЕ ЗДОХНУТЬ ,якось 50 років тому ВСІ жили без ТЕТРА ПАК...
Стосовно того, що росія отримає «доступ до технологій, яких вона зараз не має».
Ну за це можна бути спокійними.Технології вони вкрадуть у Вас швидко,але є для них одна біда. орки швидко їздять ,а запрягають Дуже довго. Поки вони запустять виробництво ,то і діти повиростають-руками вони НІЧОГО робити не вміють...
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