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Рада відклала розгляд
законопроєкту по скасуванню...

Рада відклала розгляд законопроєкту по скасуванню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 15:00

Рада відклала розгляд законопроєкту по скасуванню...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада має намір розглянути урядовий законопроєкт №7418 про скасування імпортних пільг на товари та автомобілі в червні, але цього тижня голосування не буде.

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Рада відклала розгляд законопроєкту по скасуванню імпортних пільг на товари й авто
R2
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