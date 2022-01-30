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Рада відклала розгляд законопроєкту по скасуванню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 чер, 2022 15:00
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада має намір розглянути урядовий законопроєкт №7418 про скасування імпортних пільг на товари та автомобілі в червні, але цього тижня голосування не буде.
Дивися повний текст Рада відклала розгляд законопроєкту по скасуванню імпортних пільг на товари й авто
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Нед 30 січ, 2022 10:18
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