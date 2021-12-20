Про це повідомляє CNN.
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До Іспанії прибула перша партія українського зерна за новим маршрутом
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:07
До Іспанії прибула перша партія українського зерна...
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Дивися повний текст
До Іспанії прибула перша партія українського зерна за новим маршрутом
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:07
Какая Испания, какая кукуруза? Нам в уши пели, что негры пухнут с голоду без нашей пшеницы.
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