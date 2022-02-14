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«Mercedes, BMW і Skoda — кінець»:
крах авторинку вганяє...

«Mercedes, BMW і Skoda — кінець»: крах авторинку вганяє...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 00:32

«Mercedes, BMW і Skoda — кінець»: крах авторинку вганяє...

Пропонуємо до обговорення:
Продажі авто в Росії скоротилися на 83% в порівнянні з минулим роком, і передумов для поліпшення ситуації не видно: виробництво в Росії зупинилося через розриви логістичних ланцюжків і виходу західних компаній з Росії, імпорт теж майже перекритий.

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«Mercedes, BMW і Skoda — кінець»: крах авторинку вганяє росію в епоху застою
R2
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Якщо вкорочувати і так лаконічний текст, а те, що залишилося, міняти місцями – замість логічної структури виходить каша з рандомних фрагментованих фактів)
Юра Юра
 
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