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Найбільше подорожчання із
2004 року: які ціни на...

Найбільше подорожчання із 2004 року: які ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 19:11

Найбільше подорожчання із 2004 року: які ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики наголошують, що це найшвидший темп подорожчання із третього кварталу 2004 року.

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Найбільше подорожчання із 2004 року: які ціни на нерухомість у світі (інфографіка)
R2
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