Аналітики наголошують, що це найшвидший темп подорожчання із третього кварталу 2004 року.
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Найбільше подорожчання із 2004 року: які ціни на нерухомість у світі (інфографіка)
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Додано: Вів 14 чер, 2022 19:11
Найбільше подорожчання із 2004 року: які ціни на...
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Дивися повний текст
Найбільше подорожчання із 2004 року: які ціни на нерухомість у світі (інфографіка)
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