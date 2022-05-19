RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна планує наростити
імпорт пального

Україна планує наростити імпорт пального
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 23:39

Україна планує наростити імпорт пального

Пропонуємо до обговорення:
Імпорт пального в червні має збільшитися в 1,6 рази, до 600 тис. тон.

Дивися повний текст
Україна планує наростити імпорт пального
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97963
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 23:40

Как? Опять планирует?
Дык обещали же в конце мая проблему решить.
Интересно, когда запланируют, снова четко пообещают?
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11236
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1518 раз.
Подякували: 3338 раз.
 
Профіль
2
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна просить світ не визнавати російських дипломів
R2 » Вів 31 тра, 2022 08:39
1 224
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 тра, 2022 08:39
Rainbow
Україна до кінця року зможе експортувати в ЄС близько...
R2 » Чет 26 тра, 2022 11:55
1 341
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 тра, 2022 11:55
d921496
Україна втратить 20% ВВП за рік, навіть якщо бої...
R2 » Сер 18 тра, 2022 07:56
2 369
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 тра, 2022 13:44
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3157)
14.06.2022 23:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.