Імпорт пального в червні має збільшитися в 1,6 рази, до 600 тис. тон.
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Україна планує наростити імпорт пального
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Додано: Вів 14 чер, 2022 23:39
Україна планує наростити імпорт пального
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Україна планує наростити імпорт пального
Додано: Вів 14 чер, 2022 23:40
Как? Опять планирует?
Дык обещали же в конце мая проблему решить.
Интересно, когда запланируют, снова четко пообещают?
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