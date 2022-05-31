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Статистика новобудов: як
змінилися ціни за понад 100...

Статистика новобудов: як змінилися ціни за понад 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 11:17

Статистика новобудов: як змінилися ціни за понад 100...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни у доларах на новобудови Одеси та Києва – повернулись до довоєнного рівня, а у Львові — зросли в усіх класах будівництв.

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Статистика новобудов: як змінилися ціни за понад 100 днів війни
R2
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обожаю аналитику ЛУН=) ничего общего с реальностью
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