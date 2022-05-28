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Чому підвищили курс для карткових
операцій за кордоном –...

Чому підвищили курс для карткових операцій за кордоном –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 15:16

Чому підвищили курс для карткових операцій за кордоном –...

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на зняття обмеження на валютний курс для банків, самі фінустанови незначно підвищили курс для карткових операцій громадян за кордоном.

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Чому підвищили курс для карткових операцій за кордоном – роз'яснення Нацбанку
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 15:16

IT приходит USD - продается по "милости" НБУ по 29.54
а потом к примеру Прокредит дает расплатится картой по 32.1 - потери ~9 %
или купить налиный доллар - пусть по 35.50 - потери ~20%

Выгода в карман банкиров
Фиксация курса со стороны НБУ - зло для IT бизнеса
vova_pochernin
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 15:45

  vova_pochernin написав:IT приходит USD - продается по "милости" НБУ по 29.54
а потом к примеру Прокредит дает расплатится картой по 32.1 - потери ~9 %
или купить налиный доллар - пусть по 35.50 - потери ~20%

Выгода в карман банкиров
Фиксация курса со стороны НБУ - зло для IT бизнеса


терпите
в окопах куда хуже
налог на войну - все платят, не говоря о том что без войны не было бы никаких 32
cohan
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