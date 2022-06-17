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Bitcoin йде на дно: експерти
попередили про настання...

Bitcoin йде на дно: експерти попередили про настання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:56

Bitcoin йде на дно: експерти попередили про настання...

Пропонуємо до обговорення:
Bitcoin значно подешевшав і переживає найважчу фазу на ринку криптовалют. Аналітики з компанії Glassnode Insights проаналізували ситуацію і спрогнозували, чого чекати далі.

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Bitcoin йде на дно: експерти попередили про настання найтяжчої фази
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:56

Білл Гейтс назвав криптовалюти фейком: "Цей тренд заснований на теорії більшого дурня".
Sergius
 
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