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Киянам пояснили, чи потрібно платити за функціонування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:42
Пропонуємо до обговорення:
Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» надало роз’яснення щодо нарахувань за теплову енергію для приготування гарячої води та роботу рушникосушарок.
Дивися повний текст Киянам пояснили, чи потрібно платити за функціонування внутрішньої системи гарячого водопостачання, якщо в квартирі є бойлер
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:42
Це все брехня. Квартира 50 кв м. Нарахували 97 грн. Плата за полотенчик входила в оплату за горячу воду в кожен куб.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 12:05
А 350 грн, за 105 кв.м. ? Це як ?
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