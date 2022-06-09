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Киянам пояснили, чи потрібно
платити за функціонування...

Киянам пояснили, чи потрібно платити за функціонування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:42

Киянам пояснили, чи потрібно платити за функціонування...

Пропонуємо до обговорення:
Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» надало роз’яснення щодо нарахувань за теплову енергію для приготування гарячої води та роботу рушникосушарок.

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Киянам пояснили, чи потрібно платити за функціонування внутрішньої системи гарячого водопостачання, якщо в квартирі є бойлер
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:42

Це все брехня. Квартира 50 кв м. Нарахували 97 грн. Плата за полотенчик входила в оплату за горячу воду в кожен куб.
Mutabor
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 12:05

А 350 грн, за 105 кв.м. ? Це як ?
genius_asusnexus7
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