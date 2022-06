У найближчі роки смартфони можуть подорожчати настільки,...

Додано: Нед 19 чер, 2022 09:58

> Якщо у 2012 році флагманський смартфон iPhone 5 коштував 200 доларів

If you purchase an iPhone 5 off contract, a 16GB model will cost you $649, the 32GB model $749, and $849 for the 64GB iPhone 5



649$ коштувала сама дешева модель iPhone у 2012 році. Якщо брати без контракту на 3 роки від оператора.





Сама дешева модель у 2021 році - iPhone 13 Mini за 699$.



Ну просто "гігантське" подорожчання. Це якщо не враховувати інфляцію. Бо інакше буде здешевлення за 9 років.