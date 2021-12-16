В Україні 13 квітня 2022 року набрав чинності Закон України №2180-IX", яким вводиться 100% гарантія за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП.
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Що таке 100% гарантії за банківськими вкладами
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Додано: Нед 19 чер, 2022 21:28
Що таке 100% гарантії за банківськими вкладами
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Що таке 100% гарантії за банківськими вкладами
Додано: Нед 19 чер, 2022 21:28
Ви тільки забули згадати одну важливу деталь - якщо вклад був у валюті, то назад можно отримати його тільки в гривні за курсом НБУ..
Додано: Нед 19 чер, 2022 21:38
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