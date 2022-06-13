Через війну майже 5 млн громадян України втратили роботу. Більшість із них залишилися в країні та активно шукають нові вакансії, який також поменшало.
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На які спеціальності буде попит після війни (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 09:01
На які спеціальності буде попит після війни (інфографіка)
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Дивися повний текст
На які спеціальності буде попит після війни (інфографіка)
Додано: Пон 20 чер, 2022 09:01
Ваш перелік не включає спеціальність 21 століття: спеціаліст з обслуговування обладнання відновлювальної енергетики ( сонця, вітру, води, водню, біогазу і т. п).
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