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На які спеціальності буде попит
після війни (інфографіка)

На які спеціальності буде попит після війни (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:01

На які спеціальності буде попит після війни (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Через війну майже 5 млн громадян України втратили роботу. Більшість із них залишилися в країні та активно шукають нові вакансії, який також поменшало.

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На які спеціальності буде попит після війни (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:01

Ваш перелік не включає спеціальність 21 століття: спеціаліст з обслуговування обладнання відновлювальної енергетики ( сонця, вітру, води, водню, біогазу і т. п).
vgritsanchuk
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:39

  vgritsanchuk написав:Ваш перелік не включає спеціальність 21 століття: спеціаліст з обслуговування обладнання відновлювальної енергетики ( сонця, вітру, води, водню, біогазу і т. п).


Це все фігня.
Investor_K
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