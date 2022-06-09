Сьогодні ключовий вплив на курс в Україні спричиняє війна та спровокована бойовими діями криза.
Дивися повний текст
Як вплине на гривню рекордне підвищення ставки ФРС США: прогнози
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 чер, 2022 14:21
Як вплине на гривню рекордне підвищення ставки ФРС США:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Як вплине на гривню рекордне підвищення ставки ФРС США: прогнози
|