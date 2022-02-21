RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Hyundai виводить на ринок
кросовер вартістю менше 10...

Hyundai виводить на ринок кросовер вартістю менше 10...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:25

Hyundai виводить на ринок кросовер вартістю менше 10...

Пропонуємо до обговорення:
Новинка з’явиться на ринку Індії за стартовою ціною від 753 тис. рупій, що становить менше 10 тисяч доларів США за актуальним курсом.

Дивися повний текст
Hyundai виводить на ринок кросовер вартістю менше 10 тисяч доларів (фото)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97992
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:25

Дас ин фантастиш!
konjkov_il29
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 04.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16...
R2 » Вів 31 тра, 2022 10:47
2 457
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 тра, 2022 13:24
ajnyr2908
Hyundai показав проект бронемашини з "ногами" у стилі...
R2 » Сер 11 тра, 2022 07:37
1 475
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 тра, 2022 07:37
frutikoimfin
У НКЦПФР пояснили, як регулюватимуть ринок віртуальних...
R2 » Пон 21 лют, 2022 15:48
1 737
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 лют, 2022 15:48
agslavek

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1407)
20.06.2022 15:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.