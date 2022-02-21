Новинка з’явиться на ринку Індії за стартовою ціною від 753 тис. рупій, що становить менше 10 тисяч доларів США за актуальним курсом.
Дивися повний текст
Hyundai виводить на ринок кросовер вартістю менше 10 тисяч доларів (фото)
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 чер, 2022 14:25
Hyundai виводить на ринок кросовер вартістю менше 10...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Hyundai виводить на ринок кросовер вартістю менше 10 тисяч доларів (фото)
|