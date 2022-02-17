Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт змін до Податкового кодексу, що є необхідним для укладання "митного безвізу" з Євросоюзом.
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Рада наблизила \"митний безвіз\" з Євросоюзом
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Додано: Вів 21 чер, 2022 18:31
Рада наблизила "митний безвіз" з Євросоюзом
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Рада наблизила \"митний безвіз\" з Євросоюзом
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