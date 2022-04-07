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Швейцарія повернулася до
закупівлі золота в росії: ЄС...

Швейцарія повернулася до закупівлі золота в росії: ЄС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 07:22

Швейцарія повернулася до закупівлі золота в росії: ЄС...

Пропонуємо до обговорення:
Лідери Європейського Союзу обговорюють запровадження санкцій щодо російського золота.

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Швейцарія повернулася до закупівлі золота в росії: ЄС уже готує нові санкції
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 07:22

Экспорт золота из Швейцарии в США вырос в 23 раза из-за спроса инвесторов
В частности, в феврале 2022 года в США было поставлено 3,5 т золотых слитков, в марте — уже 81,6 т, свидетельствуют данные таможенной службы Швейцарии,

короче, еще есть куда экпортировать и импортировать
cohan
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