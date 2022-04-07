Лідери Європейського Союзу обговорюють запровадження санкцій щодо російського золота.
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Швейцарія повернулася до закупівлі золота в росії: ЄС уже готує нові санкції
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Додано: Сер 22 чер, 2022 07:22
Швейцарія повернулася до закупівлі золота в росії: ЄС...
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Дивися повний текст
Швейцарія повернулася до закупівлі золота в росії: ЄС уже готує нові санкції
Додано: Сер 22 чер, 2022 07:22
Экспорт золота из Швейцарии в США вырос в 23 раза из-за спроса инвесторов
В частности, в феврале 2022 года в США было поставлено 3,5 т золотых слитков, в марте — уже 81,6 т, свидетельствуют данные таможенной службы Швейцарии,
короче, еще есть куда экпортировать и импортировать
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