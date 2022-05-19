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Доходи держбюджету в першому кварталі перевиконані на 11%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 чер, 2022 08:44
Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі 2022 року доходи державного бюджету перевиконані на 11% за рахунок дострокової сплати дивідендів, однак подальше виконання кошторису країни залежатиме від підтримки міжнародних фінансових організацій і країн-партнерів.
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Додано: Сер 22 чер, 2022 08:45
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