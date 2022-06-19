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Безробітних в Україні
долучатимуть до будівництва — уряд

Безробітних в Україні долучатимуть до будівництва — уряд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 09:10

Безробітних в Україні долучатимуть до будівництва — уряд

Пропонуємо до обговорення:
Уряд вирішив реформувати сферу зайнятості в Україні. Зокрема планується залучати безробітних до суспільно корисних робіт — розбору завалів або будівництва.

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Безробітних в Україні долучатимуть до будівництва — уряд
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 09:10

А де вільна нація? Чи проковтнемо?
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 09:37

  3x2x3x2 написав:А де вільна нація? Чи проковтнемо?

Естественно: welcome to причерноморская корея :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 09:49

Ну, все правильно. Речь же не идет о принудительном труде. А речь идет о хитрожопах, которые трудоустроены неофициально и получают пособие по безработице. Им предложат поработать на стройках. Отказался - значит, не так у тебя и плохи дела.
derbykiev
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 10:23

  derbykiev написав:Ну, все правильно. Речь же не идет о принудительном труде. А речь идет о хитрожопах, которые трудоустроены неофициально и получают пособие по безработице. Им предложат поработать на стройках. Отказался - значит, не так у тебя и плохи дела.

А разве для получения пособия _до этого_ не нужно было быть официально трудоустроенным -- и платить взносы в том числе и на "безработицу"?
А так интересная схема вырисовывается: уволили (в связи с ликвидацией) какого-нить директора с ЗП тыщ эдак в 100. Месяц ему вакансии дворников предлагают, а потом вообще "на мороз" с ЗП в 6 тыщ -- завалы разгребать :lol:
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