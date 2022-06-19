Уряд вирішив реформувати сферу зайнятості в Україні. Зокрема планується залучати безробітних до суспільно корисних робіт — розбору завалів або будівництва.
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Безробітних в Україні долучатимуть до будівництва — уряд
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Додано: Сер 22 чер, 2022 09:10
Безробітних в Україні долучатимуть до будівництва — уряд
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Дивися повний текст
Безробітних в Україні долучатимуть до будівництва — уряд
Додано: Сер 22 чер, 2022 09:37
Додано: Сер 22 чер, 2022 09:49
Ну, все правильно. Речь же не идет о принудительном труде. А речь идет о хитрожопах, которые трудоустроены неофициально и получают пособие по безработице. Им предложат поработать на стройках. Отказался - значит, не так у тебя и плохи дела.
Додано: Сер 22 чер, 2022 10:23
А разве для получения пособия _до этого_ не нужно было быть официально трудоустроенным -- и платить взносы в том числе и на "безработицу"?
А так интересная схема вырисовывается: уволили (в связи с ликвидацией) какого-нить директора с ЗП тыщ эдак в 100. Месяц ему вакансии дворников предлагают, а потом вообще "на мороз" с ЗП в 6 тыщ -- завалы разгребать
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