Викрито шахрая, який за підробленими документами продав чужу квартиру в центрі Києва
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У Києві шахрай продав чужу квартиру вартістю понад 3 млн гривень
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Додано: Сер 22 чер, 2022 22:41
У Києві шахрай продав чужу квартиру вартістю понад 3 млн...
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Дивися повний текст
У Києві шахрай продав чужу квартиру вартістю понад 3 млн гривень
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