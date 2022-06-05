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У Києві шахрай продав чужу
квартиру вартістю понад 3 млн...

У Києві шахрай продав чужу квартиру вартістю понад 3 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 22:41

У Києві шахрай продав чужу квартиру вартістю понад 3 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Викрито шахрая, який за підробленими документами продав чужу квартиру в центрі Києва

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У Києві шахрай продав чужу квартиру вартістю понад 3 млн гривень
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 22:41

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